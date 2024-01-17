Бывшая участница «Миража» Разина назвала Бузову «обузой» России

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина резко раскритиковала молодых артистов, которые, по ее мнению, ориентируются на вульгарность и стыд, сообщает 5-tv.ru.
Под огонь ее критики попала также популярная сегодня певица Ольга Бузова.
Развратные очень все. Ваша Бузова… Обузова. Веет дешевкой, смрадом каким-то, развратом.
То, что делает эта Оля (обуза нашей страны), уже вульгарно, - заявила Светлана в интервью на YouTube-канале POPCAKE.
По словам артистки, лично она скорее согласится спеть с давним врагом Маргаритой Суханкиной, нежели с кем-то из нынешнего поколения. Успехами молодых коллег Разина не интересуется и переживает, что настоящие таланты эстрада не продвигает.
В той же Бузовой она, к примеру, не видит даже трудолюбия. Экс-солистка «Миража» уверяет, что она сама трудоголик, однако всенародного признания у нее нет.
Талантливым и так трудно пробиться в мир шоу-бизнеса, с такими же приоритетами и вовсе невозможно.
Артистов сейчас встречают по обложке и постоянно сравнивают, и молодые люди из-за этого боятся искать свою индивидуальность, - убеждена Разина.
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