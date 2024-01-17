Бывшая участница «Миража» Разина назвала Бузову «обузой» России

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина резко раскритиковала молодых артистов, которые, по ее мнению, ориентируются на вульгарность и стыд, сообщает 5-tv.ru.

Под огонь ее критики попала также популярная сегодня певица Ольга Бузова.

Развратные очень все. Ваша Бузова… Обузова. Веет дешевкой, смрадом каким-то, развратом. То, что делает эта Оля (обуза нашей страны), уже вульгарно, - заявила Светлана в интервью на YouTube-канале POPCAKE.

По словам артистки, лично она скорее согласится спеть с давним врагом Маргаритой Суханкиной, нежели с кем-то из нынешнего поколения. Успехами молодых коллег Разина не интересуется и переживает, что настоящие таланты эстрада не продвигает.

В той же Бузовой она, к примеру, не видит даже трудолюбия. Экс-солистка «Миража» уверяет, что она сама трудоголик, однако всенародного признания у нее нет.