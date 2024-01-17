Ведущие шоу «Мужское Женское» Александр Гордон и Юлия Барановская со скандалом прогнали из студии гостей

Очередной выпуск шоу "Мужское Женское" обернулся грандиозным скандалом. Ведущие Юлия Барановская и Александр Гордон выгнали из студии склочных гостей, сообщает kp.ru.

Гостьи эфира бросались с обвинениями друг на друга. Одна женщина утверждала, что не раз давала другой мясо в долг. Но та оплачивать продукт отказалась. Во время выяснения отношений дамы начали буквально кидаться друг на друга.

Барановская хотела усмирить дебоширок, пригрозив изгнанием из студии. Но ее не услышали, и крики продолжились. В итоге Юлия попросила охрану вывести обеих из студии.