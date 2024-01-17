Бойфренда Селены Гомес прогнали с красной дорожки во время премии «Эмми»

35-летний продюсер Бенни Бланко не смог попозировать фотографам вместе с актрисой Селеной Гомес на ковровой дорожке во время 75-й церемонии вручения премии «Эмми», сообщает thevoicemag.ru.
В Сети появилось видео с неловким моментом для бойфренда экс-избранницы Джастина Бибера.
Селена и Бенни вместе появились перед фоографами, но потом актриса осталась в одиночестве. Сотрудники мероприятия указали другу Гомес на альтернативный вход в театр. Ему не дали возможности позировать вместе с возлюбленной.
В Сети обсудили эту неловкую ситуацию:
Возможно, дело в его внешнем виде. Он выглядит, как чья-то тетушка.
Надо было как-то официальнее нарядиться, чтобы не быть похожим на бездомного, - написали блогеры.
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