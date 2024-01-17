Россиянка выставила на продажу своего кота, оценив его в миллиард рублей

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа выложила в интернете объявление о продаже своего кота. Ценник при этом назначила довольно высокий – 1 миллиард российских рублей, сообщает телеканал «МИР 24».

Хозяйка домашнего питомца из поселка Снежный описала животное как романтика и уточнила, что он - шотландской породы.

На площадке с объявлениями есть также и другие дорогие коты. Например, в Волгодонске кот британской породы также продается за миллиард рублей.

А житель Челябинска предлагает купить у него котенка мейн-куна за 1,11 миллиарда рублей! Продавец из Новочеркасска вообще оценил кошку породы балинез в 5,5 миллиарда рублей.