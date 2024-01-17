Табу при размораживании мяса: если не хотите безнадежно испортить продукт или отравиться

Эксперты предостерегают, что мясо нельзя размораживать, пуская под струю горячей воды.

Такой подход может привести к отравлению и иным недугам желудочно-кишечного тракта.

Нельзя допускать перепада температур. Разморозка в холодной воде - отличное решение проблемы. Только воду необходимо менять 30 минут.

Кусок двухкилограммового мяса будет разморожен спустя 3 часа.

Размораживание продукта в микроволновке предполагает его приготовление тут же.

Идеальный вариант разморозки - в холодильнике.