В России в разы возросла заболеваемость коклюшем

Заболеваемость коклюшем в России выросла в разы, сообщает govoritmoskva.ru.

Если за весь 2022-й год было выявлено немногим более трёх тысяч случаев, то за десять месяцев 2023-го года - почти 30 тысяч, - пишет издание.

По словам врачей, негативную лепту в это мог внести всплеск неконтролируемой миграции и пропаганда антипрививочников.

Также рост заболеваемости может быть связан и с полной отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий, которые вводились для ограничения распространения COVID-19.

Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей. Рост заболеваемости мог быть вызван еще и полной отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий, вводимых для ограничения распространения COVID-19, - говорится в пресс-релизе Минздрава РФ.

Медики считают, что вакцинироваться от коклюша надо всем, кто не имеет противопоказаний.