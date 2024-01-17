Кухонные шкафы будут сиять от чистоты, если натереть их специальным средством

Сделать кухонные шкафы чистыми поможет состав из натуральных компонентов.

Отлично показала себя в этом плане смесь, главным ингредиентом которой является глина.

Конечно, для таких целей лучше подойдет приобретенный в аптеке или магазине косметики порошок.

Глину разводят уксусом до консистенции каши и наносят на губку. После средством натирают жирные шкафы.

Когда мебель на кухне "отойдет", останется лишь протереть ее влажной тряпкой.