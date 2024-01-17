Кухонные шкафы будут сиять от чистоты, если натереть их специальным средством

11:57 2024-01-17
Кухонные шкафы будут сиять от чистоты, если натереть их специальным средством

Понятно, что мебель на кухне пачкается значительно быстрее, чем в остальном доме. Капли жира в процессе приготовления попадают на шкафы, въедаются, а потому отчистить их настоящая проблема.

Сделать кухонные шкафы чистыми поможет состав из натуральных компонентов.

Отлично показала себя в этом плане смесь, главным ингредиентом которой является глина.

Конечно, для таких целей лучше подойдет приобретенный в аптеке или магазине косметики порошок.

Глину разводят уксусом до консистенции каши и наносят на губку. После средством натирают жирные шкафы.

Когда мебель на кухне "отойдет", останется лишь протереть ее влажной тряпкой.

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