Кухонные шкафы будут сиять от чистоты, если натереть их специальным средством

Сделать кухонные шкафы чистыми поможет состав из натуральных компонентов.
Отлично показала себя в этом плане смесь, главным ингредиентом которой является глина.
Конечно, для таких целей лучше подойдет приобретенный в аптеке или магазине косметики порошок.
Глину разводят уксусом до консистенции каши и наносят на губку. После средством натирают жирные шкафы.
Когда мебель на кухне "отойдет", останется лишь протереть ее влажной тряпкой.
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