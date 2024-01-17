Мороз парализовал работу автомобилей Tesla в США

На Чикаго обрушились морозы, и станции для зарядки электромобилей Tesla не выдержали больших холодов. При низком градусе отказываются работать и сами автомобили, сообщает телеканал Fox News.

В итоге на территории зарядных станций брошены десятки автомобилей. Некоторые владельцы при этом даже пытались поменять Tesla на бензиновые авто, объяснив такое решение морозами.

Ранее некоторые эксперты предупреждали, что холодная погода может отразиться на способности электромобилей заряжаться.

Это не работает по принципу «подключи и работай». Надо предварительно подготовить батарею, довести ее до оптимальной температуры для быстрой зарядки, - заявил представитель Чикагской автомобильной торговой ассоциации Марк Билек.

Компания Tesla пока никаких комментариев по этому поводу не давала.