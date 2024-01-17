Вонь в шкафу одежды: как от нее избавиться раз и навсегда

Вонять в шкафу одежды может по причине плохой вентиляции, когда наблюдается застаивание воздуха, из-за чего от одежды исходит неприятный запах.
Избавиться от этой проблемы поможет проветривание шкафа. Также не нужно складывать вещи слишком плотно одна к одной.
Распространенной проблемой дурного запаха в шкафу также являются неполадки со стиральной машиной.
Если в бытовой технике скапливается воды и наблюдаются засоры, то и одежда, которая в ней стирается, пахнуть хорошо не будет.
В этом случае необходимо следить за чистотой машинки, за тем, чтобы барабан и отсек для моющих средств были сухими.
Также возникновение вони может провоцировать неправильная сушка предметов гардероба.
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