Вонь в шкафу одежды: как от нее избавиться раз и навсегда

Вонять в шкафу одежды может по причине плохой вентиляции, когда наблюдается застаивание воздуха, из-за чего от одежды исходит неприятный запах.

Избавиться от этой проблемы поможет проветривание шкафа. Также не нужно складывать вещи слишком плотно одна к одной.

Распространенной проблемой дурного запаха в шкафу также являются неполадки со стиральной машиной.

Если в бытовой технике скапливается воды и наблюдаются засоры, то и одежда, которая в ней стирается, пахнуть хорошо не будет.

В этом случае необходимо следить за чистотой машинки, за тем, чтобы барабан и отсек для моющих средств были сухими.

Также возникновение вони может провоцировать неправильная сушка предметов гардероба.