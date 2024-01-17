Американские знаменитости возмутились угощением на церемонии вручения премии «Выбор критиков»

На церемонии вручения премии "Выбор критиков" гостям подавали "пиццу в пакете", тогда как на "Золотом глобусе" был представлен дорогой выбор суши из роскошного японского ресторана Nobu, который любят знаменитости.
Опра, Фантазия Баррино, Тараджи П. Хенсон и Даниэль Брукс были не в восторге от кусочков пиццы в индивидуальной упаковке, которые подавались во время шоу, сообщает yahoo.com.
Кинорежиссер Джен Д'Анджело, в частности, сказала:
Абсолютно отвратительная пицца с 3D-печатью.
Звезда "Пережитков" Пол Джаматти также высмеял спорное меню, причем на сцене.
Пользователи сети тоже были удивлены угощением для звезд.
Вы убеждаете Опру посетить ваше шоу с вручением наград... и подаете ей пиццу в пакете.
Кто кормит ОПРУ УИНФРИ пиццей в пакете? Позор, ПОЗОР. ПОЗОР, - написали блогеры.
Некоторые посоветовали подождать и посмотреть, что подадут звездам на церемонии вручения "Оскара".
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