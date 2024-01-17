Смесь уксуса, муки и соли заставит сиять смесители как новые

Сантехника бронзового цвета особенно некрасиво смотрится, когда на ней образуется налет.

Матовый блеск уходит из-за капель воды и образовавшегося налета.

Решить проблему поможет народное средство, изготовленное из таких компонентов, как мука, пищевой уксус и соль.

Данные ингредиенты перемешивают в равных долях в емкости. Можно взять по 1 ч. л. каждого средства.

Составляющие перемешивается и наносятся на поверхность, которую очищают с помощью влажной тряпки или губки.

Осуществлять процесс необходимо в перчатках для обеспечения защиты кожи рук.

Состав нужно оставить на смесителе в течение четверти часа. Этого времени хватит, чтобы очистить сантехнику. После чудо-средство смывают теплой водой и протирают очищенную поверхность сухой салфеткой.