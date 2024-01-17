Смесь уксуса, муки и соли заставит сиять смесители как новые

Сантехника бронзового цвета особенно некрасиво смотрится, когда на ней образуется налет.
Матовый блеск уходит из-за капель воды и образовавшегося налета.
Решить проблему поможет народное средство, изготовленное из таких компонентов, как мука, пищевой уксус и соль.
Данные ингредиенты перемешивают в равных долях в емкости. Можно взять по 1 ч. л. каждого средства.
Составляющие перемешивается и наносятся на поверхность, которую очищают с помощью влажной тряпки или губки.
Осуществлять процесс необходимо в перчатках для обеспечения защиты кожи рук.
Состав нужно оставить на смесителе в течение четверти часа. Этого времени хватит, чтобы очистить сантехнику. После чудо-средство смывают теплой водой и протирают очищенную поверхность сухой салфеткой.
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