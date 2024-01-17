Нарезной хлеб таит в себе опасность: лучше покупать целый и заниматься нарезкой самим

Эксперты предупреждают, что лучше потратить несколько минут на нарезку, чем страдать от последствий.

К сожалению, у нарезного хлеба масса недостатков.

Во-первых, такой продукт черствеет значительно быстрее, так как при нарезании нарушается целостность буханки, на которую влияют воздух, влага, микроорганизмы.

Подобный хлеб на следующий же день после приобретения рискует заплесневеть или стать черствым. Самым худшим последствием в этом случае может стать отравление.

Стоит отметить, что непонятно, из муки какого качества испечен нарезанный хлеб.

Никто не в курсе, какими руками нарезался хлеб, правильно ли он упакован, не нарушены ли правила транспортировки и хранения.

В продукт рискуют попасть пыль, грязь, кровь, слюна, волосы, кожные чешуйки того, кто его нарезал. Если хлеба касался больной человек, то высока вероятность инфицирования.