На акции протеста в Башкортостане радикалы начали столкновения с ОМОНом

Общественные волнения в Башкирии начались в городе Баймак, где судили гражданского активиста Фаиля Алсынов. К зданию суда пришли несколько тысяч человек, а самого Алсынова приговорили к 4 годам тюрьмы.

Известно, что Фаиль Алсынов выступал за сохранение башкирской горы Куштау. В апреле минувшего года Алсынов высказывался против мигрантов, приезжающих на заработки в Башкирию, однако правоохранители усмотрели в этом разжигание ненависти.

Сотрудники ОМОН сумели оттеснить протестующих с помощью дубинок и слезоточивого газа. По предварительной информации, в регионе начали блокировать мессенджер WhatsApp.