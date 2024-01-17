В Татарстане мальчик чуть не погиб из-за опасной шалости своего отца

В мессенджерах активно распространяется видео из Татарстана, записанное видеорегистратором авто. На камеру попал момент проезда машины с привязанным к ней снегокатом, на котором сидел ребёнок.

Когда автомобиль пересекал перекрёсток, ребёнок на снегокате чуть не попал под колёса другой машины. Сразу после этого видеозапись резко обрывается.

По предварительной информации, идея прокатить сына таким образом принадлежит его отцу. В настоящий момент полицейские активно розыскиюват мужчину, который придумал столь опасную забаву.