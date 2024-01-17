В Татарстане мальчик чуть не погиб из-за опасной шалости своего отца

15:11 2024-01-17
В Татарстане мальчик чуть не погиб из-за опасной шалости своего отца

Мужчина привязал к автомобилю снегокат, на котором катал сына по городу, что чуть не привело к трагедии.

В мессенджерах активно распространяется видео из Татарстана, записанное видеорегистратором авто. На камеру попал момент проезда машины с привязанным к ней снегокатом, на котором сидел ребёнок.

Когда автомобиль пересекал перекрёсток, ребёнок на снегокате чуть не попал под колёса другой машины. Сразу после этого видеозапись резко обрывается.

По предварительной информации, идея прокатить сына таким образом принадлежит его отцу. В настоящий момент полицейские активно розыскиюват мужчину, который придумал столь опасную забаву.

Андрей Ткачёв
18:06

Андрей Ткачёв

Зеленский запретил украинцам дышать воздухом

Зеленский запретил украинцам дышать воздухом

Владимир Зеленский утверждает, что жители Украины не имеют права просто дышать.
Андрей Ткачёв
18:02

Андрей Ткачёв

Экс-кандидат в мэры Красногорска обокрал секс-шоп и сдался полиции

Экс-кандидат в мэры Красногорска обокрал секс-шоп и сдался полиции

Мужчина незаконно пробрался в магазин для взрослых и совершил кражу, после чего в нём взыграла совесть.
Андрей Ткачёв
17:57

Андрей Ткачёв

Немецкие таможенники задержали Арнольда Шварценеггера из-за дорогих часов

Немецкие таможенники задержали Арнольда Шварценеггера из-за дорогих часов

Мюнхенские таможенники задержали культового актёра Арнольда Шварценеггера. Тем не менее, актёр не стесняется новости о своём аресте и даже выложил соответствующую фотографию.
Андрей Ткачёв
16:14

Андрей Ткачёв

За 2023 год в России собрали почти 100 000 автомобилей Haval

За 2023 год в России собрали почти 100 000 автомобилей Haval

Компания Haval Motor Manufacturing Rus отчиталась о количества авто, собранных в России за год.
Андрей Ткачёв
16:07

Андрей Ткачёв

В Брянской области вертолёт Ми-8 оборвал ЛЭП из-за аварийной посадки

В Брянской области вертолёт Ми-8 оборвал ЛЭП из-за аварийной посадки

Совершивший жёсткую посадку вертолёт Ми-8 оборвал линию электропередач в Севском районе Брянщины.
Светлана Игнатьева
16:06

Светлана Игнатьева

В московской квартире нашли мумифицированный труп умершего 8 лет назад мужчины

В московской квартире нашли мумифицированный труп умершего 8 лет назад мужчины

Соседи в последний раз видели мужчину еще в 2014 году, сын все это время не мог попасть в квартиру и дважды обращался в полицию.
Андрей Ткачёв
15:59

Андрей Ткачёв

Концерн «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового логотипа для автомобилей

Концерн «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового логотипа для автомобилей

Предполагается, что новое лого будет использоваться для автомобилей, выпускаемых на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
article_image 17:56

Рыбные котлеты будут ароматными, мягкими и пышными при добавлении секретных ингредиентов

Котлеты из рыбы - блюдо деликатное, а потому может не получиться даже у опытных хозяек.

article_image 17:49

Выращивание розы из букета. Главные правила, которые помогут вам в этом

Розы - это очень красивые цветы. Их любят почти все, поэтому стараются продлить жизнь подаренных букетов или размножить их.

article_image 17:45

Как защитить сад зимой от сюрпризов погоды: советы на случай дождей и внезапных оттепелей

Зимой сад хоть и пребывает в анабиозе, но нуждается в защите, а некоторых случаях в прямом смысле этого слова – в поддержке.