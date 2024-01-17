В Шахтах произошел взрыв на полимерном заводе «Авангард»

17 января ростовский депутат Екатерина Стенякина экстренно сообщила о взрыве на полимерном заводе "Авангард" в Шахтах. По данным чиновницы, в результате взрыва пострадали 2 человека.

Стенякина подчёркивает, что жилые дома, находящиеся рядом с "Авангардом", не получили видимых повреждений. Также женщина рассказала о трудностях с тушением пожара на месте взрыва.

Прибывшие на место событий сотрудники МЧС эвакуировали работников предприятия на максимально безопасное расстояние на случай повторной детонации.