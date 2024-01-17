Зрители не оценили Еремеева, который заменил Соседова в роли ведущего шоу «За гранью»

На канале НТВ 15 января состоялись первые выпуски телешоу «За гранью» с новым ведущим передачи Тимуром Еремеевым, заменившим Сергея Соседова.
Журналисты СтарХит решили узнать, что об этом думает публика. И нашли множество комментариев в поддержку экс-ведущего Сергея Соседова.
Сергей пропускал события через сердце, сопереживал. А Тимур, как штамповщик, заучил текст и говорит. Сопереживания нет, - пишут пользователи.
Еремееву место в „ДОМе-2“. Там как раз впишется.
Мне Соседов больше нравился, это была его программа.
Однако есть группа поддержки и у Тимура Еремеева. Многие зрители отметили интеллигентную подачу артиста, его прекрасный внешний вид и общую эрудицию.
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