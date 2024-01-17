Участникам вечеринки Ивлеевой предъявили еще один иск на 1 миллиард российских рублей

Очередной иск на 1 миллиард рублей подан к участникам «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, сообщает РИА Новости.

Его подала жительница города Златоуст Челябинской области. Как уточняет агентство со ссылкой на представителя автора иска Александра Морозова, документы уже отправлены во Всеволожский горсуд Ленинградской области.

Женщина представляет «религиозное братство «Морозов-Златоуст», которым руководит Александр Морозов.

Это - второй по счету иск в отношении Ивлеевой и других посетителей ее скандальной вечеринки. В Таганском суде Москвы ранее зарегистрировали коллективный иск с требованием возмещения морального вреда в размере 1 миллиарда рублей.

В качестве второго ответчика в иске указано ПАО «Мобильные телесистемы».

Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» состоялась 21 декабря 2023 года. В ней участвовали многие звезды российского шоу-бизнеса.