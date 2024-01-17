В Челябинске школьник стал хуже учиться из-за червей в мозгу

12-летний юноша пожаловался родителям, что он стал быстрее уставать и хуже учиться, поскольку его преследовала непрекращающаяся головная боль. Парня отвели в больницу, где медики диагностировали у него эхинококкоз.

При этом заболевании ленточные черви-паразиты проникают в мозг больного. Подросток был срочно прооперирован, благодаря чему из его мозга извлекли 12-сантиметровую кисту с личинками.

Обычно эхинококкозом заболевают из-за немытых рук или поглощения личинок вместе с водой и пищей. Также к заболеванию может привести контакт с больным животным.