В Иркутской области учёные потеряли капсулу радиоактивным с цезием-137

Инцидент произошёл с 12 на 13 января, когда группа учёных в Иркутской области отправилась к Чаяндинскому месторождению для поиска нефти.

Исследователи захватили с собой прибор "ИГИ-Ц-4-2", помогающий искать полезные ископаемые. Данное устройство содержит в себе радиоактивный элемент цезий-137.

Впоследствии учёные обнаружили, что капсула "ИГИ-Ц-4-2" куда-то пропала. Для поиска устройства привлекли группу полицейских, однако цезий так и не был найден.

В 1980-ых такую капсулу с цезием-137 случайно замуровали в один из жилых домов Краматорска. Позднее в квартире, где была замурована капсула, несколько подростков умерли от рака.