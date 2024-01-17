Дана Борисова рассказала, куда вышла на работу ее 17-летняя дочь-школьница

Телеведущая Дана Борисова не скрывала, что имеет финансовые проблемы. Отец дочери Полины почти не помогает звезде материально. И школьница решила, что пришло время самой зарабатывать на личные расходы, пишет thevoicemag.ru.
Дана гордится этим решением дочки:
Полиночка без всяких просьб и понуканий вышла на работу. А мне сообщила об этом за день до старта рабочей недели. Устроилась она в известный онлайн-магазин в пункт выдачи, - поделилась Борисова.
По словам телеведущей, она не заставляла дочь идти на работу.
Однажды мы общались, и я рассказала, что работала с 16 лет. "Тебе уже 17, – сказала ей".
Полина ничего тогда не ответила, но пошла и прошерстила все вакансии, — пояснила Дана.
Найти работу несовершеннолетней девушке было непросто.
Там 12-часовой рабочий день. Полина получает три тысячи в день. Гордится собой и счастлива, - поделилась телеведущая.
Она также уточнила, что дочь учится онлайн, потому успевает совмещать школу и работу.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__