Дана Борисова рассказала, куда вышла на работу ее 17-летняя дочь-школьница

Телеведущая Дана Борисова не скрывала, что имеет финансовые проблемы. Отец дочери Полины почти не помогает звезде материально. И школьница решила, что пришло время самой зарабатывать на личные расходы, пишет thevoicemag.ru.

Дана гордится этим решением дочки:

Полиночка без всяких просьб и понуканий вышла на работу. А мне сообщила об этом за день до старта рабочей недели. Устроилась она в известный онлайн-магазин в пункт выдачи, - поделилась Борисова.

По словам телеведущей, она не заставляла дочь идти на работу.

Однажды мы общались, и я рассказала, что работала с 16 лет. "Тебе уже 17, – сказала ей". Полина ничего тогда не ответила, но пошла и прошерстила все вакансии, — пояснила Дана.

Найти работу несовершеннолетней девушке было непросто.