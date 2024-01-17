Американский двойник Киркорова хочет сделать кавер на песни поп-короля российской эстрады

Похожий на Филиппа Киркорова музыкант СJ Hedgepeth из США заявил в TikTok, что намерен сделать кавер на песни народного артиста РФ, сообщает Газета.ру.

СJ Hedgepeth признался, что пока еще не выбрал композицию, которую перепоет. Музыкант объяснил, что ему сложно найти песню, которая звучала бы хорошо в его стиле, но он работает над этим.

О 25-летнем двойнике Киркорова известно стало в декабре 2023 года. СJ Hedgepeth живет в штате Центральная Вирджиния, записывает каверы на песни группы Nirvana.

В комментариях исполнителя называют Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, жанр его творчества — «Кир-core».

СJ Hedgepeth записал несколько юмористических роликов, где обыграл тему схожести с Киркоровым. В одном видео даже поучаствовал в тренде, где нейросеть подбирает похожую на человека звезду.