Концерн «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового логотипа для автомобилей

15:59 2024-01-17
Концерн «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового логотипа для автомобилей

Предполагается, что новое лого будет использоваться для автомобилей, выпускаемых на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

17 января в Роспатенте сообщили, что автомобильный концерн "АвтоВАЗ" подал официальные заявки на регистрацию двух разновидностей новых логотипов для авто. Известно, что логотип похож на латинскую букву X внутри овала.

Сообщается, что заявка "АвтоВАЗа" была подана от дочерней компании "Автозавод Санкт-Петербург", которая дислоцируется на месте бывшего завода Nissan.

Интересно, что совсем недавно директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал выпуск автомобилей под новым брендом. Предполагается, что ещё не вышедшие авто будут машинами C и D классов.

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