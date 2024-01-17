В московской квартире нашли мумифицированный труп умершего 8 лет назад мужчины

Дикая история обнаружения мумифицированного в квартире на северо-востоке Москвы трупа мужчины обрастает новыми подробностями.

Как сообщает mk.ru, 49-летний сын искал своего отца с 2014 года. Однако сотрудники правоохранительных органов тогда отчитались заявителю об утрате родственных связей, и дело закрыли.

Изданию стало известно, что лишь после повторного обращения сына пропавшего стражи порядка вскрыли двухкомнатную квартиру в одном из домов на Ярославской улице. В ней на кухне и обнаружили истлевший труп мужчины 1946 года рождения. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа.

Медэкспертиза показала, что москвич умер около 8 лет назад. По словам соседей, они не видели жильца с 2014 года.

Пенсионер и инвалид второй группы именно тогда и перестал отвечать на звонки сына. Наследник думал, что отец за что-то на него обиделся и поэтому молчит. Спустя время сын приехал на адрес отца, но дверь в квартиру была заперта, и он обратился с заявлением в полицию.

Поиски отца успехов не дали. Но в середине 2023 года мужчине начали приходить судебные претензии за неуплату налогов по квартире. Тогда 16 января 2024 года сын вновь обратился в полицию с заявлением.

Сын покойника теперь должен оплатить все задолженности отца.