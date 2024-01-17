В Брянской области вертолёт Ми-8 оборвал ЛЭП из-за аварийной посадки

17 января губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 Севского района.

По данным Богомаза, приземлившийся вертолёт оборвал провода ЛЭП, из-за чего острые проблемы с электроснабжением наблюдаются в Севском, Суземском, Брасовском и Комаричском районах Брянской области.

Александр Богомаз подчёркивает, что в результате инцидента пострадавших нет, а электроснабжение в Комаричском и Брасовском районах региона восстановлено благодаря резервным источникам питания.