За 2023 год в России собрали почти 100 000 автомобилей Haval

Завод Haval Motor Manufacturing Rus располагается в населённом пункте Узловая Тульской области и неизменно отличается высокой результативностью: за 2023 год на заводе собрали почти 100 тысяч авто Haval, что в 2,5 больше, чем в 2022 году.

Больше 50 процентов автомобилей, выпущенных на заводе, являются моделью Haval Jolion, в то время как 1/3 производства составляет версия F7/F7х. Также большой популярностью пользуются внедорожник H9 и кроссовер Drago.

В компании заявляют, что столь резкое повышение производственных показателей объясняется очень просто: автомобили марки Haval снискали большую популярность на внутреннем рынке России.