Немецкие таможенники задержали Арнольда Шварценеггера из-за дорогих часов

17 явнаря американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер отправился в Германию на самолёте, который приземлился в аэропорту Мюнхена. Неожиданно для всех, Шварценеггера задержали сотрудники таможенной службы.

В СМИ появилась информация о том, что задержание Арнольда Шварценеггера произошло из-за наличия у него крайне дорогих наручных часов, стоимость которых не разглашается.

Сам Шварценеггер утверждает, что не совершил ничего незаконного, из-за чего не понимает причин для своего задержания. Актёр признался, что хотел продать часы на аукционе.