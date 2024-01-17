Экс-кандидат в мэры Красногорска обокрал секс-шоп и сдался полиции

Бывший кандидат в мэры города Красногорска Московской области Валерий Немировский разбил стекло местного секс-шопа в 6 часов утра. Мужчина проник в магазин и вынес оттуда товар на полмиллиона рублей.

Позднее Немировский раскаялся в содеянном и добровольно пришёл в отдел полиции, тем самым озадачив силовиков, которые уже вовсю разыскивали нарушителя закона.

Валерий Немировский пояснил, что украденный из секс-шопа товар он не собирался перепродавать: по словам мужчины, все игрушки он намеревался использовать в личных целях.