Зеленский запретил украинцам дышать воздухом

17 января Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию для западных журналистов, озадачив их крайне резонансным утверждением: по словам Зеленского, украинцы не имеют права просто дышать, пока страна находится в состоянии военного конфликта.

Владимир Зеленский утверждает, что военнообязанные мужчины-украинцы на текущий момент имеют лишь два доступных пути: либо идти воевать, либо работать на производстве.

При этом Зеленский подчёркивает, что оба этих пути для украинских мужчин регламентированы как законодательством, так и морально-нравственными категориями.