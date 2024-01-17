В Новой Зеландии депутат ушла в отставку после обвинений в магазинных кражах

Депутат парламента Новой Зеландии Голриз Гахраман ушла в отставку после того, как ей выдвинули три обвинения в магазинных кражах. Утверждается, что женщина воровала одежду и аксессуары в элитных бутиках.

Гахраман полностью признала свою вину, но не упустила возможности оправдаться: по словам женщины, такое поведение нехарактерно для неё и вызвано резким нарушением психического здоровья.

Голриз Гахраман уверяет, что она решилась на кражи в магазинах из-за сильного эмоционального стресса на работе. Предполагается, что у чиновницы могла развиться клептомания.