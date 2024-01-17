Рэпер Моргенштерн косвенно поддержал протесты в Башкирии

Вечером 17 января Моргенштерн опубликовал новую фотографию в соцсетях, на которой изображён памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Предполагается, что таким образом Моргенштерн поддержал протесты в Башкирии.

Стихийный митинг в Башкирии начался в среду после того, как местного политического активиста Фаиля Алсынова осудили на четыре года тюрьмы.

В свою очередь бойцы СВО из башкирского батальона Шаймуратова попросили отправить Алсынова в зону боевых действий для скорейшего перевоспитания.