В Японии запустят приложение для знакомств, где нужно ставить фото с паспорта

Сообщается, что руководство сервиса будет отслеживать годовой доход пользователей и указывать его в личном профиле юзера. Кроме того, команда разработчиков будет проверяет семейное положение и наличие детей у своих пользователей.

Самым пикантным вопросом является установка аватарки в приложении: там нельзя будет ставить отфотошопленные фото, поскольку на аватар придётся ставить фотографию паспорта.

Предполагается, что таким образом разработчики хотят сделать знакомства в социальных сетях максимально прозрачным для всех заинтересованных сторон.