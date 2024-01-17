В Барановичском районе задержан мужчина, угрожавший ружьём продавцу

Событие произошло 8 января, когда пьяный мужчина пришёл в магазин с ружьём. Пожилой хулиган угрожал продавщице, направляя на неё ствол, попутно круша витрины. Нарушитель порядка сам попросил, чтобы продавец вызвала милицию.

Один из посетителей магазин смог отобрать оружие у мужчины, после чего тот в расстроенных чувствах поплёлся домой. Именно там его и задержали правоохранители.

Действия мужчины сочли социально опасными, из-за чего дебошира задержали в рамках уже открытого уголовного дела. Данное преступление классифицируется как тяжёлое.