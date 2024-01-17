Сотрудники МВД накрыли порностудию под Минском

Барановичские правоохранители нагрянули с обыском к 23-летней местной жительницы, дома у которой действовала порностудия. Известно, что девушка самостоятельно снимала порноролики, выкладывая их на специализированных сайтах.

Доступ к своему контенту девушка продавала за 50-500 белорусских рублей. При обыске у неё дома обнаружили компьютер и флешки с запретными видео, осветительное оборудование и "реквизит".

Сотрудники Следственного комитета Беларуси возбудили уголовное дело против девушки: теперь ей вменяют изготовление и распространение порнографических материалов.