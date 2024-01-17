В России упала цена на неубиваемый внедорожник Toyota 4Runner

Ещё в декабре 2023 года цена на внедорожник Toyota 4Runner стартовала от 9,4 миллионов рублей, однако теперь правила игры изменились: отныне данный автомобиль могут доставить в Россию всего за 7,1 миллионов.

Такую стоимость предлагает новосибирский мультибрендовый автосалон. В свою очередь один из дилерских центров Владикавказа предлагает доставить в РФ такую же машину за 8,9-9 миллионов.

Известно, что один такой автомобиль есть у дилерского центра в Москве, однако там его стоимость составляет 9,25 миллионов.

Тем не менее, причины столь высокой цены понятно всем: накануне внедорожник Toyota 4Runner был внесён сразу в несколько рейтингов надёжности.