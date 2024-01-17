Редкий прототип трактора Lamborghini с гусеницами и колёсами продадут на аукционе

Известно, что представленная модель трактора Lamborghini является одной из десяти выпущенных прототипных тракторов данной компании. Трактор Lamborghini оснащён и гусеницами, и колёсами, хотя предполагалось, что основной движущей силой будут всё-таки гусеницы.

Нынешний владелец данной модели утверждает, что хотел бы продать прототип трактора от Lamborghini на аукционе за 40-60 тысяч евро, поскольку за такую цену товар легко уйдёт с молотка.

Примечательно, что в последние годы западные аукционные дома всё чаще выставляют на продажу сельскохозяйственную технику от Lamborghini.