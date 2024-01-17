Мать Тимати сообщила, что Решетова и нынешняя возлюбленная рэпера Иванова являются подругами

19:59 2024-01-17
Мать Тимати сообщила, что Решетова и нынешняя возлюбленная рэпера Иванова являются подругами

Экс-избранница Тимура Юнусова (Тимати), модель Анастасия Решетова, выложила в Сети снимки с подругой Валентиной Ивановой, которая является девушкой рэпера в настоящее время.

Родительница Тимати Симона Юнусова заявила, что не видит ничего дурного в дружбе бывшей и нынешней избранниц сына.

Мать рэпера убеждена, что дружат с тем, с кем интересно, есть о чем поговорить и приятно провести время.

Также Юнусова отметила, что взаимоотношения девушек, это то, что ее волнует меньше всего.

Ранее мать певца объяснила, что на ее присутствии на родах Решетовой настоял сын, который тоже там был.

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