Активисты требуют отмены концертов Орбакайте в Бурятии

Известно, что на сцену Улан-Уде Кристина Орбакайте должна выйти в рамках гастролей 13 марта текущего года.
Жамбал-Жамсо Жанаев заверяет, что жители Бурятии не хотят, чтобы это мероприятие состоялось, обвиняя Орбайкайте в том, что та "высказалась против страны".
Организация "Боевое братство" направило обращение с требованием отмены концерта певицы в Министерство культуры Бурятии.
Жанаев заявил, что его республика является одной из самых патриотичных, а потому он и его земляки не позволят выступать в своей местности не патриотам.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__