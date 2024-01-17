Активисты требуют отмены концертов Орбакайте в Бурятии

20:10 2024-01-17
Активисты требуют отмены концертов Орбакайте в Бурятии

Глава бурятской организации ветеранов войны и труда "Боевое братство" Жамбал-Жамсо Жанаев требует отмены выступлений российской исполнительницы Кристины Орбакайте в Улан-Уде.

Известно, что на сцену Улан-Уде Кристина Орбакайте должна выйти в рамках гастролей 13 марта текущего года.

Жамбал-Жамсо Жанаев заверяет, что жители Бурятии не хотят, чтобы это мероприятие состоялось, обвиняя Орбайкайте в том, что та "высказалась против страны".

Организация "Боевое братство" направило обращение с требованием отмены концерта певицы в Министерство культуры Бурятии.

Жанаев заявил, что его республика является одной из самых патриотичных, а потому он и его земляки не позволят выступать в своей местности не патриотам.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
21:37

Наталья Гончарова

Инстасамка продемонстрировала, как выглядит без косметики

Инстасамка продемонстрировала, как выглядит без косметики

Свое фото без макияжа Дарья Зотеева не побоялась выложить в Сеть. Снимок сделан в отеле во время отдыха знаменитости во французской столице.
Наталья Гончарова
21:26

Наталья Гончарова

Седокова похвасталась постройневшей фигурой купальнике с леопардовым принтом

Седокова похвасталась постройневшей фигурой купальнике с леопардовым принтом

Совсем недавно экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова сильно набрала вес, из-за чего комплексовала. Теперь проблема решена, а артистка спешит радовать поклонников своими откровенными фото.
Наталья Гончарова
21:14

Наталья Гончарова

Крупный выигрыш британки в лотерею разрушил ее брак и рассорил с семьей

Крупный выигрыш британки в лотерею разрушил ее брак и рассорил с семьей

Жительница Британии получила огромный денежный приз, который разыгрывался в лотерею. Нет бы радоваться, но на этом фоне она потеряла мужа и рассорилась с родными.
Наталья Гончарова
20:55

Наталья Гончарова

Костомаров выложил в Сеть ролик, где он летает на гидрофлайте

Костомаров выложил в Сеть ролик, где он летает на гидрофлайте

Гидрофлайт — экстремальный спорт, где спортсмен летает над водой при помощи специального устройства.
Наталья Гончарова
20:39

Наталья Гончарова

Бьянка похвасталась стройной фигурой после своего недавнего похудения на 30 килограммов

Бьянка похвасталась стройной фигурой после своего недавнего похудения на 30 килограммов

Оказывается, Бьянке (Татьяне Липницкой) все-таки удалось стать очень стройной, несмотря на трудности на ее пути.
Наталья Гончарова
20:30

Наталья Гончарова

Группа No Doubt воссоединится в рамках фестиваля Coachella 2024

Группа No Doubt воссоединится в рамках фестиваля Coachella 2024

На фестивале Coachella 2024 выступят такие звезды, как Doja Cat, Лана Дель Рей и Tyler, the Creator. Сюрпризом для зрителей станет исполнение хитов рок-группой 90-х No Doubt в прежнем составе.
article_image 21:21

В каком виде полезнее употреблять яйца: сырые, жареные или вареные

Куриные яйца до сих пор являются спорным продуктом. Продукт то обвиняют в увеличении уровня плохого холестерина, то всячески оправдывают.

article_image 21:18

Как приготовить очень пышные и вкусные оладьи: секрет в кефирном тесте

Пышные и ароматные оладьи – отличный вариант для завтрака или перекуса.

article_image 21:14

Зачем опытные хозяйки при варке мяса добавляют лук: полезные хитрости

Варка является далеко не самым востребованным способом приготовления мяса, однако отсутствие интереса к данному варианту продукта не совсем заслуженно.