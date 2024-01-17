Активисты требуют отмены концертов Орбакайте в Бурятии

Известно, что на сцену Улан-Уде Кристина Орбакайте должна выйти в рамках гастролей 13 марта текущего года.

Жамбал-Жамсо Жанаев заверяет, что жители Бурятии не хотят, чтобы это мероприятие состоялось, обвиняя Орбайкайте в том, что та "высказалась против страны".

Организация "Боевое братство" направило обращение с требованием отмены концерта певицы в Министерство культуры Бурятии.

Жанаев заявил, что его республика является одной из самых патриотичных, а потому он и его земляки не позволят выступать в своей местности не патриотам.