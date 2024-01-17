Группа No Doubt воссоединится в рамках фестиваля Coachella 2024

Музыкальный фестиваль Coachella 2024 пройдет на территории Калифорнии 12-14 апреля и 19-21 апреля текущего года.

Лана Дель Рей выступит в рамках события в первый раз с 2014 года.

Место проведения мероприятия - Empire Polo Club, находящийся в калифорнийском городе Индио.

Учредителем культурного события является компания Goldenvoice, как это было всегда.

В 2023 году хедлайнерами были Bad Bunny, Blackpink, Фрэнк Оушен, Blink-182.