Группа No Doubt воссоединится в рамках фестиваля Coachella 2024

Музыкальный фестиваль Coachella 2024 пройдет на территории Калифорнии 12-14 апреля и 19-21 апреля текущего года.
Лана Дель Рей выступит в рамках события в первый раз с 2014 года.
Место проведения мероприятия - Empire Polo Club, находящийся в калифорнийском городе Индио.
Учредителем культурного события является компания Goldenvoice, как это было всегда.
В 2023 году хедлайнерами были Bad Bunny, Blackpink, Фрэнк Оушен, Blink-182.
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