Бьянка похвасталась стройной фигурой после своего недавнего похудения на 30 килограммов

38-летняя певица Бьянка выложила в Сети фото, где позирует в черном сдельном купальнике на молнии, пребывая на пляже.

Образ селебрити завершили темные очки и белая кепка.

Татьяна Липницкая (настоящее имя артистки) подписала снимок следующим образом: "Те, кто гавкал мне вслед, посмотрите, какая у меня дисциплина и самообладание! Люблю себя".

В декабре исполнительница сокрушалась по поводу того, как тяжело ей дается процесс обретения стройности. Она сообщала, что регулярно посещает бассейн и спортивный зал, а трудности на ее пути борьбы за красивое тело возникают у нее из-за любви к вкусной пище.