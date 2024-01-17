Костомаров выложил в Сеть ролик, где он летает на гидрофлайте

Видео занятий экстремальным видом спорта Роман Костомаров выложил в своем Телеграм-канале.

Известно, что механизм гидрофлайта заключается в том, что "аппарат" выпускает реактивные струи воды, способные поднять спортсмена высоко в воздух.

Публикацию фигурист описал такими словами: "Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… хоть и не высоко".

Напомним, что звезда ледовых шоу в начале прошлого года заболел настолько серьезно, что лишился части верхних и нижних конечностей, на месте которых сейчас находятся протезы.