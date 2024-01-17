Крупный выигрыш британки в лотерею разрушил ее брак и рассорил с семьей

Джиллиан Бэйфорд утверждает, что свалившееся на нее богатство сделало ее окружение жадным и излишне требовательным.

Выиграв 148 000 000 фунтов стерлингов в лотерею, британка поссорилась с родными и развелась с супругом, о чем сообщает издание The Sun.

Речь идет о выигрыше Джиллиан в 2012 году. Деньги разрушили ее брак и уже спустя 15 месяцев она рассталась с мужем Адрианом Бэйфордом.

Испортились у Бэйфорд отношения также с матерью, отцом и братом, с которыми она не только поделилась выигранными деньгами, но и помогла погасить все задолженности.

Британка пожаловалась, что ее родитель требовал, чтобы она презентовала ему долю в собственном бизнесе.

Обидевшись на победительницу лотереи, родственники больше с ней не контактируют.