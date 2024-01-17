Седокова похвасталась постройневшей фигурой купальнике с леопардовым принтом

41-летняя Анна Седокова продемонстрировала фигуру, сфотографировавшись на побережье Атлантического океана.
Артистка селебрити надела слитный купальник с леопардовым принтом с излишне откровенным декольте и глубокими вырезами на бедрах.
Анна распустила волосы, надела объемные темные очки, а также накрасила губы яркой помадой.
Ранее Седокова появилась на вечеринке в откровенном наряде без нижнего белья под ним.
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