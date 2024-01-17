Инстасамка продемонстрировала, как выглядит без косметики

На снимке 23-летняя Дарья Зотеева (Инстасамка) позирует в темно-синей флисовой толстовке и очках в нежно-розовой оправе Gucci.
Селебрити собрала волосы в пучок и не стала наносить на лицо ни грамма макияжа, таким образом поддержав моду на естественность.
В ноябре минувшего года исполнительницу обругали из-за мешков под глазами.
По мнению многих юзеров, макияж на лице блогерши только подчеркнул ее синяки и отечность, а также добавил ей годы.
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