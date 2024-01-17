Активисты требуют лишить Макаревича звания народного артиста и выплат в РФ

Виталий Бородин обратил внимание, что Андрей Макаревич продолжает ругать СВО.

Также активиста оскорбляет тот факт, что в недавнем своем интервью музыкант "сообщил", что якобы "кормил" весь СССР, так как выступления группы "Машина времени" приносили огромные деньги в государственную казну, равные прибыли целого "советского завода".

Примечательно, что исполнитель до сих пор получает выплаты от РФ в виде пенсии в 60 000 российских рублей с надбавкой за звание народного артиста.

Бородин подсчитал, что со времени своего отъезда лидер "Машины времени" получил 1 500 000 рублей из росссийского бюджета.