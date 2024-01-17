Волочкова сообщила о реакции своих матери и дочери на выход эротического видео с участием балерины

В своем интервью представителям СМИ Анастасия Волочкова сообщила, что в телефонном разговоре с матерью порекомендовала ей не обращать внимания на реакцию "быдла".

Балерина заверила, что в ситуации со "слитым видео" ее поддерживают и мать, и дочь Ариадна.

Волочкова рассказала, что дочь успокаивает ее словами: "Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет".

Танцовщица обратила внимание, что у супруги Никиты Джигурды Марины Анисимовой нет к ней никаких претензий относительно скандала с эротическим роликом.