Волочкова сообщила о реакции своих матери и дочери на выход эротического видео с участием балерины

В своем интервью представителям СМИ Анастасия Волочкова сообщила, что в телефонном разговоре с матерью порекомендовала ей не обращать внимания на реакцию "быдла".
Балерина заверила, что в ситуации со "слитым видео" ее поддерживают и мать, и дочь Ариадна.
Волочкова рассказала, что дочь успокаивает ее словами: "Мам, не обращай внимания, это все быдло какое-то пишет, делает и выставляет".
Танцовщица обратила внимание, что у супруги Никиты Джигурды Марины Анисимовой нет к ней никаких претензий относительно скандала с эротическим роликом.
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