Бывший дом Джоли и Питта был выставлен на аукцион, в рамках которого продан за 2 800 000 USD

Известно, что находящийся во Французском квартале Нового Орлеана особняк 30-х годов 19 века продан за 2 800 000 USD.
О том, кто стал владельцем недвижимости, информация не распространяется.
Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт жили в особняке в период с 2006 по 2016 годы.
Площадь бывшей жилплощади селебритис составляет 715 кв. м. Здесь имеется 7 спален и 5 ванных комнат.
Во дворе дома расположен бассейн.
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