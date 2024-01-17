Бывший дом Джоли и Питта был выставлен на аукцион, в рамках которого продан за 2 800 000 USD

Известно, что находящийся во Французском квартале Нового Орлеана особняк 30-х годов 19 века продан за 2 800 000 USD.

О том, кто стал владельцем недвижимости, информация не распространяется.

Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт жили в особняке в период с 2006 по 2016 годы.

Площадь бывшей жилплощади селебритис составляет 715 кв. м. Здесь имеется 7 спален и 5 ванных комнат.

Во дворе дома расположен бассейн.