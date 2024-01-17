Минчанин вырезал сюрикены на питерском заводе и попал под суд

Известно, что 24-летнего минчанина зовут Михаил, и мужчина работал слесарем на производстве топливным гранул в питерском Рощино. Там парень использовал заводское оборудование для изготовления сюрикенов.

Мужчина успел изготовить три звезды японских ниндзя, после чего руководство предприятия пожаловалось на него в полицию. Характерно, что заводчанин также успел наточить края сюрикенов.

Впоследствии парня задержали и доставили в суд, где его приговорили к восьмидесяти часам исправительных общественных работ.