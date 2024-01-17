12 жителей Свердловской области заразились гепатитом А из-за шаурмы

В Краснотурьинске Свердловской области произошло настоящее эпидемиологическое ЧП: 12 местных жителей сдали положительные тесты на гепатит А после того, как отведали шаурму из ларька. Сообщается, что заболевшие питались в сети фаст-фуда "Гиро".

На инцидент обратили внимание сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области, которые завели уголовное дело по 238 статье Уголовного кодекса.

Предполагается, что повара и руководство ресторанов "Гиро" не соблюдало нормы общественного питания. В настоящий момент правоохранители делают всё возможное для привлечения виновных к ответственности.