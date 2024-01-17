В Челябинской области под воду ушёл храм, построенный из снега

Снежный храм на челябинском озере Тургояк возводят далеко не первый год, однако в местной епархии уверены, что строители допустили нарушения: обычно храм строили лишь после вырезания проруби, однако в этом году поступили наоборот.

Ожидалось, что к месту снежного храма должен приехать митрополит Челябинский, однако буквально за ночь до его приезда постройка полностью ушла под воду.

Тем не менее, святитель всё равно приедет к месту, где был возведён храм, поскольку в его обязанности до сих пор входит освящение крещенской проруби.