Разбитую Acura TLX продают на аукционе за $64 тысячи

Известно, что японская Acura TLX Type S PMC Edition была выпущена в 2022 году всего в 300 экземплярах, что делает данное авто крайне эксклюзивным предложением на рынке. Это наглядно доказывает случай разбитой Acura TLX, которую хозяин продает за 64 тысячи долларов.

Владелец машины не поясняет, что именно с ней случилось, однако заметно, что передняя часть кузова оказалась серьёзно повреждена. Тем не менее, моторный отсек остался невредим, благодаря чему её новому хозяину удастся сэкономить на ремонте.

Рыночные аналитики предполагают, что владелец не сумеет продать разбитую "Акуру" за 64 тысячи долларов, однако он сможет выставить её на аукцион $51 700.